Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

11.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:50
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurumspor'un, yarın 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacağı maçta sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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