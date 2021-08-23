Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçının ardından
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin yeni başladığını ve biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Takımdaki transfer çalışmalarının çözümü için yönetimin çaba gösterdiğini ifade eden Sözeri, "Yönetimimiz olağanüstü davranıyor. Takım geç yapılınca ister istemez fiziksel ve oyunsal eksiklikler göze çarpıyor. 3-4 kişi haricinde yeni bir takım yapıyorsunuz. Bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşıyoruz ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün olağanüstü mücadele ettiler." diye konuştu.

Sözeri, maçta iyi şeyler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün aslında iyi şeyler yaptık ama fiziksel olarak 7-8. haftadan sonra özellikle takım oturacak ve inşallah seri galibiyetler başlayacak. Biz bu arada en az hasarla gitmek durumundayız. Geçen hafta bunu yapamamıştık ama bu hafta bunu başardık. Taraftarlarımız merak etmesinler sadece bizlere, oyunculara ve yönetimimize inansınlar. Bugün sahada çok savaştık, verdiğimiz ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Bugün her türlü aksiyon vardı. Futbolseverler için de güzel bir maç oldu."

Yeni transferlerin de iyi bir mücadele sergilediğine dikkati çeken Sözeri, "Bursaspor'u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Yeni transferlerimizden Eren Tozlu ve Emircan'ı oyuna aldık daha bir gün antrenman yaptılar buna rağmen oyuna girdiler sanki kırk yıldır Erzurumspor'da oynuyormuş gibi mücadele ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum bu ailenin güzel bir parçası oldular. Güzel bir galibiyet oldu hasarsız geçtiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor Antrenörü Ali Aköz de iyi bir maç çıkardıklarını dile getirerek, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettik bu yüzden üzgünüz ama önümüzde çok uzun bir maraton var. Bursaspor bu ligi en üst seviyede bitirecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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