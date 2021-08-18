Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, kuvvet, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 Ağustos Pazartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf