Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, kuvvet, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 Ağustos Pazartesi günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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