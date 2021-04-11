Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 34. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçıdır. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor
Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor
Aslan şampiyonluk yolunda büyük yara aldı! Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı
Aslan şampiyonluk yolunda büyük yara aldı! Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi BB Erzurumspor - Beşiktaş maçıdır. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Necip Uysal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:47:58. #1.16#
title