Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 34. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçıdır. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?