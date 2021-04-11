Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 34. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçıdır. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi BB Erzurumspor - Beşiktaş maçıdır. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 11 Nisan Pazar günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak.
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
CEMİL KAYHAN(Temsilci)
VELİ KESER(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)