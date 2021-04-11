Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, "Futbolun adaletinin olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını bu akşam gördük. Hiç kimse kusura bakmasın, bundan iki yıl önce de yine adaletsizlikle bu takım küme düştü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, "Futbolun adaletinin olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını bu akşam gördük. Hiç kimse kusura bakmasın, bundan iki yıl önce de yine adaletsizlikle bu takım küme düştü." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Düzgün, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzgün, karşılaşmaya güzel başladıklarını ve ilk yarıda 4 gol izlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Güzel de oynadık aslında ama futbolda kırılma anları var. Bu maçtaki kırılma anı da maalesef hakemin yaptığı bir hatayla oldu. Beşiktaş'ın bulduğu 3. golü herkes izleyip görecek. Futbolun adaletinin olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını bu akşam gördük. Hiç kimse kusura bakmasın, bundan iki yıl önce de yine adaletsizlikle bu takım küme düştü. Bugün yine aynı oyunlar oynanmaya başladı. Biz sahada güzel top oynuyoruz. Hak etmediğimiz sonuçlar alıyoruz. Saha dışı gerçekleşen işler bizi sonuca götürmüyor. Bugün çok net gördük. Erzurumspor lideri yenebilecek güçte bir takımdı. Maalesef 3. goldeki o kırılma anı, o eldir. Ondan sonra yapabileceğin çok da bir şey yok."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-4 milyon taraftarı ve seveni olduğunu aktaran Düzgün, "Kimse bunların üzülmesi ister mi? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu şehirden, Erzurum'dan ne istiyorlar? Bu şehir vatanın bekçisi. Burada karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak lütfen bizi bize bıraksınlar. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, yeter ki bize negatif işler yapmasınlar. Başkalarına pozitiflik yapmasınlar yeter." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ömer Düzgün, önlerinde 7 maçlık bir periyot olduğunu ve bu maçlarda ligde kalabilmek adına her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayarak, "Ne olur bizimle oynamayın diyorum. Sahada maçımızı oynayacağız, takdir Allah'ındır. Sen niye oynuyorsun benimle, oynama. Bu saatten sonra elimizden geleni yapacağız. Düşme hattındaki takımlar artık birbirleriyle oynuyorlar. Bu süreçten hayırlısıyla çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök