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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

15.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:55
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat son 16 turu ilk maçında 'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
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