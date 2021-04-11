Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti.