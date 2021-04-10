Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçına hazır
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçına hazır

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve teknik çalışmayla tamamladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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