Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş 83 kişiye test yapıldı
açıklamalarda bulundu.
Bu pandemi ülkemiz sınırları içine girdikten, liglere ara verildikten sonra bize her sorulduğunda şu söylemin altını çizmiştik. Pandemiyle alakalı bizlerin görüş bildirmesinin çok sağlıklı olmayacağı, bu konuda bilgi birikim sahibi olan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bilim kurulu ve çok yetkili kişilerin çıkıp konuşması gerektiği ve onların düşünceleri doğrultusunda bugüne kadar onların politikalarını güderek nasıl başarı sağladıysak bundan sonra da onların vereceği raporlar doğrultusunda ilerlenmesi gerektiğini düşündüğümüzü her platformda söyledik. Futbolcularımızın ruh hallerinin sorulması gerektiğini özellikle başta Şenol Güneş hoca olmak üzere Fatih Terim, futbolla ilgilenen önemli paydaşlar, sahada futbolu icra eden futbolculara sorulması gerektiğini söyledik. Dün gece çok dramatik bir olay yaşadık. Bir yardımcı antrenörümün bir ay sonra çocuğu olacak, çok değişik bir ruh haliyle ambulansa bindirildi. Bir futbolcumun 15-20 gün önce çocuğu olmuştu. Yaklaşık 20 günlük ki yakın zamanda çocuğuyla iletişim kurmuş, çok kötü durumdaydı. Bir tanesi de bir kaç gün sonra çocuğu dünyaya gelecek. Çok farklı duygularla hastaneye gönderdik. Dolayısıyla onların düşüncelerinin de alınması gerektiğini her platformda söyledik. İnşallah biz bu süreci en doğru şekilde yönetiriz. Yetkililerin vereceği raporlar doğrultusunda süreci yönetmeye çalışacağız.
- Erzurum
Kaynak: DHA