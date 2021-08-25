Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, kuvvet, dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 Ağustos Pazar günü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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