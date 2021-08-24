Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, kuvvet, dar alanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 Ağustos Pazar günü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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