Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.
19.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:20
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA