Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:10
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu