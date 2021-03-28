Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan futbolcular, kampın son gününde ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Bugün özel uçakla Erzurum'a gelecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu