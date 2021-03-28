Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışan futbolcular, kampın son gününde ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Taktik ağırlıklı çalışma yapan mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Bugün özel uçakla Erzurum'a gelecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Binnur Kaya Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 18:20:46. #1.15#
title