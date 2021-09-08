Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki Malili futbolcu Aly Malle ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Aly Malle" ifadesi kullanıldı.
Aly Malle, daha önce Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu