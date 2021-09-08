Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aly Malle'ni kadrosuna kattı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aly Malle'ni kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aly Malle'ni kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Aly Malle'ni kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Aly Malle'ni kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aly Malle, B. B. Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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