Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
20.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:56
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmarla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda Akdeniz ekibini konuk edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu