Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Canbaz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.
Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök