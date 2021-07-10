Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Canbaz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.

Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Mesut Özil Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 14:15:05. #1.14#

title