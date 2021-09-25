Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Şimşek, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mehmet Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir maç oynadıklarını, buna rağmen kazanmasını bildiklerini belirtti.

Ligde kolay maç olmadığını ifade eden Şimşek, "Bu ligde gerçekten kolay maç yok. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Zor şartlarda maçı kazanmasını bildiler. Kulüp içinde bazı sıkıntılarımız var. Takım biraz geç kuruldu ve finansal zorluklar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularımız iyi kenetlenip yürekten oynadılar. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Akbaşlı: "Kendi kalemize gol atmamız takımın motivasyonunu bozdu"

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı da maça iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki takım da iyi mücadele ediyordu. Bizim kaçırdığımız golün akabinde ona benzer bir pozisyonun bizim kalemizde olması yani kendi kalemize atmamız takımın motivasyonunu bozdu. Bu da içeriye 1-0 mağlup olarak girmemize neden oldu. Takımımız mücadele yönünden her takımla kafa kafaya oynuyor ama eksiğimiz gol. O bölgelerde eksiğimiz var. Bunu da en kısa zamanda giderip, daha iyi neticeler almaya çalışacağız. Erzurumspor'u da kutluyorum."