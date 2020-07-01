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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 31'inci hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla yenilmesinin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor maçının ardından
01.07.2020 23:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:36

TFF 1. Lig'in 31'inci hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla yenilmesinin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, beklemedikleri bir skorla yenildiklerini belirterek, "Final niteliğinde oynadığımız bir karşılaşmaydı. Yenseydik yüzde 80 ligi halletmiş olacaktık. Ancak kaybettik. İlk devre beklediğim gibi geçti. Oyuna hakimdik. İkinci yarı oyuncularıma daha sakin olmalarını ve basit hatalar yapmamaları gerektiğini söyledim. Ancak başarılı olamadık. Gol yemek sorun değil ama karşılık vermek, reaksiyon göstermek önemliydi. İkinci golü yedik ve takım çöktü. Biz biraz kabullendik gibi. Bu çocuklar takımı buraya kadar getirdi. Son 3 hafta daha mücadelenin içerisinde olacağız. Her takımın ilk 2 içerisine girme ihtimali var. Bugün üzüntülüyüz ama yarın itibariyle hayata dönmek zorundayız. Böyle bir skoru beklemiyordum. Kafamızı öne eğmeyeceğiz. Süper Lig'e çıkmak için yine mücadele edeceğiz ben takımıma inanıyorum. Yapmamız gereken yerde kaza yaptık maalesef" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise, galibiyeti hak ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi;

"Kazandığımız için mutluyuz. Zorlu bir deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Maç maç bakıyorduk Osmanlıspor, Giresunspor ve ardından final olan Erzurumspor maçını bugün oynadık. İyi oyundan sonra hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bundan sonra Altay maçına konsantre olacağız. Bizler takım olarak kazanmadık sadece Adana şehri adına kazandık. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor."

Kaynak: DHA

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