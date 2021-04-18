Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen Denizlispor, Süper Lig'de son sıradan kurtulamadı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen Denizlispor, Süper Lig'de son sıradan kurtulamadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen Denizlispor, Süper Lig'de son sıradan kurtulamadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak puan cetvelinin son sırasından kurtulma şansını değerlendiremedi.

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak puan cetvelinin son sırasından kurtulma şansını değerlendiremedi.

Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

Yukatel Denizlispor, düşme hattının hemen üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor. Medipol Başakşehir'in bu akşam Fenerbahçe karşısında galip gelmesi halinde yeşil-siyahlı ekibin tehlikeli bölgenin üzeriyle puan farkı 10'a yükselecek.

İkinci devrelerin en erken gollerinden biri

Dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ikinci yarının 15. saniyesinde fileleri havalandıran Hugo Rodallega ligde ikinci devreler itibarıyla en erken gollerden birine imza attı.

Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrüklü Enzo Roco, Helenex Yeni Malatyaspor'dan Youssuf Ndayishimiye, Fatih Karagümrük'ten Allasane Ndao, Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, İttifak Holding Konyaspor'dan Erdon Daci de ikinci devrelerin ilk dakikalarında gol sevinci yaşamıştı.

Hugo Rodallega, bu sezon Yukatel Denizlispor'un attığı 31 golden 13'ünü kaydetti.

Ligde 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olduktan sonra 24 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagümrük (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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