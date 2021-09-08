Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Erkan Anapa ile Ufuk Budak, Alican Özfesli ve Herolind Shala'yı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Erkan Anapa ile Ufuk Budak, Alican Özfesli ve Herolind Shala'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Erkan Anapa, defans oyuncusu Ufuk Budak, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Herolind Shala ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, oyunculara "Erzurumspor'a hoş geldiniz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Lionel Messi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:09:29. #1.15#

title