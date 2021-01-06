Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk.88 Mehmet), İrfan Can, Chadli (Dk. 74 Aleksic), Visca (Dk.88 Uğur), Deniz Türüç (Dk.88 Azubuike), Gulbrandsen (Dk.
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk.88 Mehmet), İrfan Can, Chadli (Dk. 74 Aleksic), Visca (Dk.88 Uğur), Deniz Türüç (Dk.88 Azubuike), Gulbrandsen (Dk. 65 Crivelli) BB ERZURUMSPOR: Farnolle-, Adolphe (Dk.80 Mücahit), Hasan, Cenk, Leo, Osman (Dk. 80 Oltan), Donald (Dk. 65 Boumal), Obertan, Emrah (Dk. 65 Kaan), Novikovas, Gomes Ömer GOLLER: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Osman (BB Erzurumspor), İrfan Can (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. 7 maç sonra kazanan Başakşehir'in tek golünü 40'ıncı dakikada Gulbrandsen attı. 6'ncı dakikada Novikovas'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.7'nci dakikada sol tarafta Hasan Ali'nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli'nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.40'ıncı dakikada Visca'nın kullnadığı korner vuruşunda ceza sahası içinde önünde kalan topu Epureanu'nun kaleye yollamak istediği top kaleci Farnolle'den döndü, Gulbrandsen topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.71'inci dakikada Mahmut Tekdemir'in uzaktan şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.83'üncü dakikada İrfan Can çalımlarla ilerledi ve pasını müsait pozisyondaki Deniz Türüç'e verdi, Deniz'in şutu yandan auta çıktı.
Mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU