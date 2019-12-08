Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xxADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Dk. 68 Tevfik x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Dk. 88 Tayyip), Berk xx (Dk.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xxADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Dk. 68 Tevfik x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Dk. 88 Tayyip), Berk xx (Dk. 74 Volkan), Samed Ali xx, Rassoul xxBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim xx, Aykut xx, Gabriel xx (Dk. 81 Rashad), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Dk. 73 Hasan), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Dk. 68 Gilles)GOLLER: Dk. 51 Aias (Adana Demirspor) SARI KART: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor) - Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
51'inci dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.58'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mücahit, orta sahada mücadele sonucu aldığı topu rakip kaleye gönderdi. Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş topu tutarak golü önledi.82'nci dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.
Müsabaka 1-0'lık skorla sona erdi.