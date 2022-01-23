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Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

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- Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı Ekipler donmak üzere olan yaralı köpeği kurtardı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım Evleri ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri otoban yollarında kuşlar için yem bırakırken, donmak üzere olan yaralı köpeği de kurtardı.

- Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Ekipler donmak üzere olan yaralı köpeği kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım Evleri ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri otoban yollarında kuşlar için yem bırakırken, donmak üzere olan yaralı köpeği de kurtardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım Evleri ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otoban yolunda Sokak hayvanları için beslenme noktalarına su, mama ve yem bıraktı. Ekipler ormanın içinde donmak üzere olan yaralı bir köpeği de bularak hemen veterinere götürdü. Ekipler doğadaki tüm canlılar için çalışmaların süreceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Köpek, Güncel, Haber

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