Büyükşehir Belediye'den Erdek'e Tır otoparkı
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Büyükşehir Belediye'den Erdek'e Tır otoparkı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek Limanı'na yanaşan gemilere yük taşıyan tırlar sebebiyle trafikte olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek ve tırların parklanma sorununu gidermek için mevcut Erdek Otogarının içerisine tır otoparkı yaptı.

Büyükşehir Belediye'den Erdek'e Tır otoparkı
12.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:00

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek Limanı'na yanaşan gemilere yük taşıyan tırlar sebebiyle trafikte olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek ve tırların parklanma sorununu gidermek için mevcut Erdek Otogarının içerisine tır otoparkı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal hayata değer katıyor. İşletmesi, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT)'de bulunan; Erdek Feri İskelesi ve Balıklı İskelesi'ne yanaşan gemiler vasıtasıyla yük taşıyan tırların, park yeri sorununa çözüm getirmek amacıyla tır otoparkı yapıldı.1960'lı yıllarda inşa edilen mevcut Erdek Otobüs Terminali arazisinde yapılan düzenlemelerle eklenen tır otoparkı sayesinde Erdek Limanı'na yanaşan gemilerin, sefer saatlerinde biniş sağlayacak olan araçlar ile gemi sefer saatinden önce limanda bekleme yapan araçların trafik sirkülasyonu azalacak.

Erdek trafiği rahatlayacak

Erdek'in trafiğini büyük ölçüde rahatlatan tır otoparkıyla; ilçenin otopark sorununa kalıcı çözüm oluşturulması, limanda yaşanan araç izdihamının sona ermesi ve otomasyon sistemiyle tam denetim altına alınarak vatandaşlara; rahat, konforlu ve güvenilir bir hizmet sunulması amaçlanıyor.

Limandaki gişeler Tır otoparkına taşınacak

Taşımacı, acente ve benzeri faaliyetlerde bulunan esnaflar ile yolcuların hakları, sorumlulukları, yükümlülüklerini tespit etmek, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak, yolcu, taşımacı ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan kişilerin kanunlara ve yönetmeliklere uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek amacıyla Erdek Limanı'nda bulunan bilet gişelerinin de Erdek Liman Otoparkına taşınması için çalışmalar sürüyor.

Düzenleme çalışmaları devam ediyor

Ayrıca mevcut terminal alanında da düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler; tuvaletler ve mescitleri de yenileyerek daha modern ve temiz hale getirildi. Düzenleme işlemlerine devam eden ekipler; boya işleri ve peron çizgi çalışmalarını da gerçekleştirdikten sonra araçlar için yıkama alanı oluşturacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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