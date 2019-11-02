Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesi sona erdi

02.11.2019 15:53

CHP'li on büyükşehir belediye başkanının katıldığı zirveden üç önemli karar çıktı. Belediyeler sosyal medya, akıllı kentler ile tarım konularında ortak çalışma yapacak.

Yerel yönetimlerin sorunlarına ortak çözüm yolu bulmak için CHP'li belediye başkanlarının başlattığı büyükşehir belediye başkanları zirvelerinin ikincisi İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar süren İzmir Çalıştayı'nda on büyükşehir belediye başkanı, yerel konuların yanı sıra Türkiye ve dünya gündemini masaya yatırdı; fikir alışverişinde bulundu. Başkanlar gün sonunda bir basın toplantısıyla çalıştayın sonuçlarını değerlendirdi. Basın toplantısında bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, genel sekreterlerin de kendi aralarında bir araya gelerek çalışma yapma fırsatı buldukları çalıştayın son derece yararlı ve ilham ver ici geçtiğini söyledi.

Neler konuşuldu?

Yeni medya, dünya siyaseti, Türkiye'nin Ortadoğu'daki siyaseti ile ilgili sunumların ardından, kır kent ilişkisi, akıllı şehir uygulamaları, tarımda işbirliği olanakları, alt yapı ve ulaşım gibi pek çok konuda atölye çalışması yaptıklarını belirten Başkan Soyer, İzmir Çalıştayı'nda büyükşehir belediye başkanları olarak üç konuda işbirliği yapma kararı aldıklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde belediyelerin sosyal medya çalışanlarının bir araya gelip deneyimlerini paylaşacaklarını, başarılı olacak modeller üzerinde çalışacaklarını ifade eden Başkan Soyer, ikinci işbirliği konusunun ise bilişim teknolojileri ile akıllı kent uygulamaları olacağını söyledi. Bu alanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacaklarını dile getiren Başkan Soyer, tarım konusunda yapılacak işbirliğinin ev sahipliğini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağını duyurdu.

Başkan Soyer'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a çağrı

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin yerel yönetim mevzuatı olduğunu, bunun iyileştirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatan Başkan Soyer, "Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Ankara'da yapılan toplantıda yapılacak yerel yönetimler reform paketi ile ilgili komisyon kurulması kararı alınmıştı. İki ay gibi bir süre geçti. Bu komisyon toplanmadı. Ankara'da masada bir çalışma yürütülüyor ama bu komisyon çalışmalara dahil edilmiş değil. İvedilikle komisyon üyelerinin de içinde yer aldığı bir çalışma başlatılmalı. Yeni düzenlemenin bu aktörler içinde yer almadan yapılacak olmasının sakıncalar taşıyacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği isimlerden oluşan komisyonun toplantıya çağrılması lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuyla ilgili yetk ili kılınmıştı. Biz buradan çağrıda bulunuyoruz. Komisyonun toplanmasını ve birlikte çalışma zemini oluşmasını diliyoruz" dedi. Başkan Soyer, İzmir Çalıştayı'nda büyükşehir belediye başkanları toplantısının üçüncüsünün Adana'da yapılması kararını aldıklarını da söyledi.

40 milyon yok sayılıyor

Toplantının soru cevap bölümünde yerel yönetimler yasa taslağı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tunç Başkanımın ifade ettiği gibi, biz iki ay önce bir toplantı yaptık. 30 belediye başkanı, Bakanlar Kurulu, yerel yönetimler danışma heyeti oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin yaptığı öneriyle yeni kanunun, düzenlemelerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi konusunda bize taahhütname verdi. Biz onun gereğini bekliyoruz. Fuat Oktay bizi davet edecekti, bu tasarıları orada konuşacaktık. Biz konuşacaktık, bakanlar konuşacaktı. Ortak akılla belediyelerin yaşadığı sorunlar için çözüm mekanizması çalışacaktı.İki aydır hiçbir davet yok. Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri kamuoyundan toplama üslubu var. Bu çok yanlış" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de aynı konuyla ilgili, "40 milyonun temsilcilerinin yok sayıldığı bir taslak baştan sakat olur. Bu konuda son derece dikkatli olunmalı" dedi.

Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığı'na devri ile ilgili gelen soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Tümüyle anayasaya aykırıdır. Bu yereldeki yetkileri merkeze taşıma çabasıdır. Böyle bir üsluptan ve süreçten sayın bakan ya da çalışma yapan insanların bir an önce vazgeçmelerini, bizleri o masaya davet etmelerini bekliyoruz. Toplumun seçmiş olduğu hükümetten, sayın cumhurbaşkanından da beklentisi budur. Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa 31 Mart'ta seçimi iptal eden akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler. Bu kendi anlayışlarına, hükümet düzenlerine, İstanbul'a zarar verir. Bu konudaki vicdani, hukuki hakkımızı sonuna kadar arayac ağımızdan kimse şüphe duymasın" diye konuştu. Belediye başkanları zirveden sonra Pasaport'u gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Bültenler