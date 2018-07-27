Büyükşehir Belediye Başkanından Teknokente Ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı, meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek Şanlıurfa teknokenti ziyaret ettiler.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün tarafından karşılanan büyükşehir belediye başkanlığı heyeti, toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası teknokentte yer alan firmalarla görüş alışverişinde bulunan Çiftçi sonrasında ise makine ve tarım makinaları araştırma geliştirme merkezini ziyaret ederek yapılan çalışma hakkında bilgiler aldı.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Teknokentimizi ziyaret ettik. Zaten büyükşehir belediyesi olarak yönetim kurulunda büyükşehir belediye başkanımızın temsilcisi var. Genel sekreter yardımcımız bizi bu konuda temsil ediyor. Teknokentler şehirlerin doğru şekilde yönetilmesi, doğru fikirlerin üretilmesi, doğru ticaret ve üretim fikirlerinin uygulanması, kuruluş aşamasına gelmesi, işin veya ürünün piyasaya sürülmesine hazır hale getirilmesi anlamında çok önemlidir. Kasım hoca ve ekibi doğru bir mantık kurmuşlar. Kurumsal yapıyı tamamlamışlar. Artık bir fikri olan bu merkeze geldiğinde doğru bir şekilde fikrini kanalize edebilecek, fikirlerini projeye dönüştürebilecek, doğru işkolunda doğru projeyle piyasaya, üretime katkı sağlayabilecektir. Bilişim alanında veya başka sektörlerde rahatlıkla piyasayı etkileyebilecektir. Fikirler buralarda gelişir, buradan markalaşmayı önemseyen kesimleri ve özel sektörü mutlaka Teknokent merkezimize gelmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları konusunda tavsiye ediyorum. Kasım hoca ve kadrosunu da tebrik ediyor, başarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA