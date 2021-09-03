Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz"
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: "Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: 'Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Trabzon'u renklerini koruyarak geliştireceğiz" sloganıyla göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu doğrultuda projelerini bir bir hayata geçiriyor.

"Trabzon'u renklerini koruyarak geliştireceğiz" sloganıyla göreve başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu doğrultuda projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren 18 ilçesi ve 708 mahallesi bulunan Trabzon'u renklerini koruyarak geliştirmek için uğraş verdiklerini söyledi. Zorluoğlu "'Trabzon'un renkleri' derken, sadece yaylalarımızın yeşilini, denizimizin ve Trabzonspor'umuzun mavisini ya da bordosunu değil; her yaştan, her meslekten, farklı kültürlerden, her toplumsal kesimden ayrı ayrı değerlerimizi kastediyoruz. Şehrimizde renklerimizin tüm tonlarını açığa çıkarmak, kültür-sanat etkinliklerini çeşitlendirmek ve turizmi 12 aya yaymak için projelerimizi birbiri ardına ortaya koyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçeve doğrultusunda 'Gönül Belediyeciliği' alanında çok hassas davrandıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Bir taraftan büyük yatırımlar ortaya koyarken bir taraftan da insanların gönlüne ve kalbine dokunmak benim için her şeyden önemli. AK Parti belediyeciliğinin mottosu; gönül belediyeciliği. Dolayısıyla ulaşılabilir bir belediye, ulaşılabilir bir belediye başkanı olmak ve sorunları ilk ağızdan öğrenip ona uygun çözüm üretebilmek, benim gönül belediyeciliği tarifim. Bu noktada sadece boş vakitlerimde değil, programımdan vakitler ayırarak 18 ilçemizdeki esnafımızla ve vatandaşımızla sıklıkla bir araya gelmeye, sıkıntılarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinlemeye özel önem veriyorum. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla güzel bir sohbet gerçekleştirmek ve çaylarını içmek günün yorgunluğunu alıyor. Gittim her yerde şahsıma gösterilen yakın ilgi nedeniyle tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ödülümüzü cumhurbaşkanımız takdim etti"

Geleceğin teminatı gençler için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Son olarak Kuluçka Merkezi Projemizle Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldük. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi ayrıca gururlandırdı. Proje kapsamında Trabzon'da ikamet eden 14-25 yaş arası gençlere 21. yüzyılın getirdiği değişiklikler üzerine bilgi ve beceri sahibi olabilmeleri için 'Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi' kurulacaktır. Bu merkezde; gençlere dinleme, sözlü ve yazılı iletişim, beden dili, takım çalışması, empati kurabilme, müzakere ve ikna kabiliyeti, çelişki yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözebilme, iş etiği ve geri bildirimlere açık olma yani 'Soft Skills' olarak adlandırılan beceriler kazandırılacaktır. Bunun yanında gençlere Blockchain, Siber Güvenlik, Nano Teknoloji, Yapay Zeka, web geliştirme yazılım eğitimleri, 3 boyutlu tasarım eğitimleri gibi teknik becerilerden olan 'Hard Skills' eğitimleri verilecektir. Genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri desteklenecek ve benzeri konularda projeler teşvik edilecektir" diye konuştu.

"Trabzon tarihinin en büyük altyapı projesini gerçekleştiriyoruz"

Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi ile Trabzon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en kapsamlı altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Altyapının bütünüyle yenilenme vakti gelmiş, hatta geçmişti. Belediye başkanları yeraltında çalışmayı pek sevmezler. Görünmediği gibi bir de insanların hayatını olumsuz etkilediği için tepki çeker. Ancak biz şehrimiz için bu riski aldık. Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi sadece içme suyu hattı projesi değil, tüm merkez mahallelerinin başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon meselelerini büyük oranda çözen çok kapsamlı bir proje. Biz bu projeye 'beşi bir yerde' diyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı ile birlikte esasında Trabzon'un caddelerini ve sokaklarını bütünüyle yenilemiş olacağız. Bu proje hakikaten açık ara Trabzon tarihinin belediyecilik anlamında en büyük altyapı projesidir. İnşallah 2023 yılının ortalarında projeyi tamamladığımızda Trabzon merkezinin ve çevredeki mahallelerin tamamında en az 50 yıl ciddi altyapı yatırımına ihtiyaç kalmayacak" şeklinde konuştu.

Altyapı projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında toplam 47 mahalle olmak üzere 565 km içme suyu hattı, 120 km kanalizasyon hattı, 70 km yağmur suyu hattı, 450 km fiber optik hattı ve eksik doğal gaz hatlarının tamamlanması planlanmaktadır. İş kapsamında bugüne kadar; 148 km içme suyu hattı, 17 km yağmur suyu hattı, 8.5 km kanalizasyon hattı, 48 km fiber optik hattı ve 7.5 km doğal gaz hattı yapımı tamamlanmış olup, 7 bin 642 aboneye yeni hattan su verilmeye başlanmıştır. Şehrin yakın tarihinde görülmemiş bir işe imza atarken, esnafımız ve vatandaşımız da bu kadar büyük bir çalışmaya büyük sabır gösterdiler. Bu süreçte özellikle hemşehrilerimize, esnafımıza sabırları ve anlayışları dolayısıyla tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İşimizi bir gün daha erken bitirebilmek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: 'Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz'
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: 'Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz'
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu: 'Trabzon'u renklerini koruyarak geliştiriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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