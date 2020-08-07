Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
07.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:56

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle bir araya gelerek, sohbet ettiği belirtildi.

Ziyarette Trabzon'da yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren gazetecilerle iyi ilişkiler içerisinde olmaya özel önem verdiğini ifade etti.

Zorluoğlu, Trabzon'un daha yaşanılabilir bir şehir olması noktasında gazetecilerle el ele vererek çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri şehrimizin çehresini değiştirmek adına tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Şu anda Ganita-Faroz arasında halkımızın da merakla beklediği güzel bir projemiz var ve yakın zamanda ihaleye çıkacak. Beşirli dolgu alanı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Dolmuş dönüşümünde pandemi nedeniyle son tarihi 1 Mart 2021'e kadar uzattık. Bu tarihte Trabzon'da artık yeni dolmuş sistemine geçilecek. Şehrimize en iyi hizmeti sunmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçük ise Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, cemiyet olarak Zorluoğlu'nun her durumda desteğini hissettiklerini belirtti.

Küçük, şunları kaydetti:

"Başkanımız, göreve başladığı günden itibaren tüm taleplerimize karşı olumlu bir yaklaşım sergiledi. Cemiyet lokalimizle ilgili bizlere büyük destek verdi. Yakında tadilata başlayacağız ve Trabzon'a yakışan bir cemiyetimiz olacak. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Sayın Başkanımıza şahsım ve gazeteciler adına teşekkür ediyorum."

Zorluoğlu'na ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı ve Zabıta Daire Başkanı Muharrem Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: AA

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