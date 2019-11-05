Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun ziyaretleri

05.11.2019 12:08

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden'i ziyaret etti.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarih boyunca Kıbrıs'ın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs'ın Trabzon'da temsilcisinin bulunmasının da son derece önemli olduğunu belirten Zorluoğlu, "Trabzon-Kıbrıs hattında turizm ve daha birçok konuda istişare içerisinde, başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Erden de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zorluoğlu, ziyaretin sonunda Erden'e Sürmene bıçağı hediye etti.

Kaynak: AA