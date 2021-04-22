Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ilçe ziyaretlerine Sürmene'de devam etti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ilçe ziyaretlerine Sürmene'de devam etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ilçe ziyaretlerine Sürmene'de devam etti
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "soruna en yakın olan çözüme de en yakındır" anlayışıyla başlattığı ilçe ziyaretleri kapsamında Zorluoğlu, Sürmene'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sürmene Kalesi ve ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Trabzon'un tüm ilçelerini ziyaret etmeye azami gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ilçemizde yatırımımız olsun istiyoruz. Bunun için de ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sürmene ilçemizde yaptığımız yatırımların dışında, yine neler yapabiliriz noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Şu anda burada taksici esnafımızın yeri olmadığını görüyoruz. Trabzon'da taksici esnafımız için hayata geçirdiğimiz yeni taksi evlerinden burada da yapılması için ilgili birimlerimize talimat verdim. İlçe belediyemiz bizlere uygun bir yer gösterdiğinde taksi evini inşallah ilçemize kazandıracağız."

Zorluoğlu'na ziyareti sırasında Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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