Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Gazipaşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceledi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Gazipaşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceledi

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Gazipaşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, Meydan bölgesinde olduğu gibi Gazipaşa Caddesi'nde de içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz ve telekomünikasyon hatlarının tek bir çatı altında yapıldığını belirtti.

Zorluoğlu, planlı bir çalışmaya imza attıklarını vurgulayarak, "Meydan için oldukça özel bir planlama ve çalışma örneği sergiliyoruz. Meydan bölgemiz bu çalışmalar sayesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, fiber optik ve doğalgaz hatlarına da kavuşuyor. Halkımıza hem sağlıklı su hem de sağlam bir altyapı hizmeti sunacağız." ifadesini kullandı.

Bölgedeki altyapı çalışmalarının en hızlı şekilde tamamlanması adına gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Zorluoğlu, çalışma kapsamında 750 metre içme suyu, 645 metre kanalizasyon ve 605 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini aktardı.

Zorluoğlu, mayıs sonu itibarıyla Meydan bölgesinden tamamen çıkmayı planladıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızdan bu süre zarfında sabır ve anlayış göstermelerini istirham ediyoruz." dedi.

Pazarkapı Mahallesi'nde yapımına devam edilen ulaşım hizmet binası ile yeni alınan 10 otobüsü de inceleyen Zorluoğlu, şoförlere işlerinde kolaylık diledi, otobüslerin Trabzon'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Trabzon Ulaşım AŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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