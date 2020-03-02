: Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu dolmuş modernizasyonunu kamuoyuna tanıttı

02.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:52

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yenilenen dolmuş sistemi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Zorluoğlu, tarihi belediye binasındaki toplantıda, Regaip Kandili akşamı İdlib'de hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

TSK'nin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında başlattığı operasyonu çok başarılı şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Rejim unsurlarına tarihlerinde görmedikleri kadar büyük zayiatlar verilmiştir. Orada görev yapan tüm askerlerimize bizler buradan destek ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Trabzon ve Trabzon halkı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen bu büyük mücadelede TSK'nin ve ordumuzun sonuna kadar yanındayız, her türlü desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Zorluoğlu, dolmuş modernizasyon sürecini çok kapsamlı ve istişareye açık bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"12+1 ile 17+1 olmak üzere 2 seçenek üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Neredeyse bu alanda sözü olup söylemeyen hiç kimse kalmadı. Vatandaşımız sosyal medyadan ve doğrudan bize gelerek taleplerini iletti. Bu süreci yönetirken esas dikkate aldığımız husus halkın beklentilerinin karşılanması olmuştur. Burada en önemli unsur, vatandaşın beklentilerini karşılayacak dolmuş modernizasyonunu gerçekleştirmektir."

Zorluoğlu, önceki haftalarda 40 dolmuşu 80 taksiye dönüştürdüklerini belirterek, "Böylelikle 729 olan araç sayısı 689'a düşmüştü. Dolmuşlarımızda bir markayı işaret etmiyoruz. Biz standartları belirliyoruz ve bu belirlediğimiz standartlarda neredeyse her markanın dolmuşu var. ve bu noktada dolmuşlarımızı bağlayacak bir karar almıyoruz. Esnafımız bizim standartlarımızı taşımak kaydıyla arzu ettiği marka aracı dolmuş olarak satın alıp kullanabilecek." dedi.

Vatandaşların beklentisini karşılayacak dolmuş modernizasyonu gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulacak Ulaşım Harekat Merkezinde, araçlara kurulacak kamera sistemini takip etme imkanımız olacak. Bu kameralar gece gündüz HD görüntü ve ses kaydı alacak kalitede kurulacaktır. Ayrıca araç takip sistemi tüm dolmuşlara monte edilecek, böylelikle dolmuşların nerede olduğunu bu sistem üzerinden takip ederek, görülebilecek." diye konuştu.

Diğer ilçelerde de dolmuş modernizasyonu çalışmalarının devam ettiğini anlatan Zorluoğlu, "Bu süreç devam edecek ama Ortahisar bu işin ana merkeziydi. Uzun bir istişare sürecinden sonra halkımızın karşısına çıkmaktan bizde mutluyuz. Bu süreçte yalnız çalışmadık. Şoförler Cemiyeti, Ortahisar Belediye Başkanımıza, durak başkanlarımız, dolmuş hak ve sahiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Zorluoğlu, yeni dolmuşların 1 Mart'tan itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacağına işaret ederek, 1 Eylül'e kadar bu dönüşümün bütünüyle tamamlanması gerektiğini söyledi.

Toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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