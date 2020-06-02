Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çukurçayır'da incelemelerde bulundu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çukurçayır'da incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çukurçayır Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Çukurçayır'da incelemelerde bulundu
02.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:52

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çukurçayır Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Zorluoğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları ile yapımı tamamlanan Çukurçayır Mahallesi Yedi Kaldırım Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Çukurçayır'da çeşitli çalışmaların devam ettiğini belirten Zorluoğlu, Değirmendere-Boztepe ve Değirmendere-Çukurçayır bağlantısını yapmak istediklerini vurguladı.

Zorluoğlu, bu çalışmanın Karayolları tarafından programa alındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Arzu ediyoruz ki Çukurçayır'a sadece Meydan'dan Boztepe üzerinden gelinmesin. Kanuni Bulvarı'nın tamamlanması ile Akçaabat ve Beşirli'den gelirken Boztepe ve Çukurçayır tünellerinden geçerek üst kotlardan buraya ulaşmak mümkün oluyor. Diğer taraftan Değirmendere'den doğrudan Çukurçayır'a ve Boztepe'ye iki ayrı yol yapalım istiyoruz. İnşallah kısa zamanda faaliyete alıp gerçekleştirdiğimizde burası ulaşım anlamında ciddi şekilde rahatlamış olacak."

Çukurçayır'ın, Trabzon'un en büyük mahallelerinden biri olduğuna işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı noktasında eksikleri olan bir mahallemizdi. Bir yıllık sürede elimizden geldiğince altyapı eksiklerinin tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ olarak epey bir yatırım yaptık. Doğalgaz anlamında AKSA çalışma gerçekleştirdi. Daha yapacağımız çok iş var. Yedi Kaldırım Caddesi de vatandaşlar tarafından uzun zamandır çalışma yapılması istenen bir caddeydi. Arkadaşlarımız gayet muntazam bir çalışma yaptılar. Şimdiden sonra gerek yukarıdan, gerek aşağıdan bağlanması lazım ki gerçek anlamda bizim arzu ettiğimiz önemli bir yol olsun. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, güzel bir çalışma oldu."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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