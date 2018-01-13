Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Ziyaret

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve yönetimi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sapanca İlçe Teşkilatı'nın 6. olağan kongresinin ardından, göreve seçilen Yunus Gümüşel ve yönetimine başarı diledi.

Ülkenin geleceği adına 2019 seçimlerinin büyük bir önem taşıdığını belirten Toçoğlu, "Zor bir seçim sürecine girdik. Elbirliğiyle 2019 seçimlerini kazanmalıyız. Yerel yönetimlerimiz ve teşkilatlarımız uyum içerisinde çalıştıkça ardından başarı da gelecektir. Tek gayemiz milletimize, hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunmak. İnşallah bu seçim sürecini beraberce atlatacağız." dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Toçoğlu, tüm ilçelerde olduğu gibi Sapanca'da da kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sapanca için yeni bir içme suyu projesinin, hayata geçirileceğini anlatan Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Sapanca'da bu yıl yaklaşık 2,5 milyonluk asfalt çalışması gerçekleştirdik. 14 milyonluk yatırımla 19 kilometrelik yeni bir içme suyu hattı inşa ediyoruz. Memnuniye İçme Suyu Arıtma Tesisimiz tamamlanıyor. Spor kompleksimizde ise çalışmalar devam ediyor. Sapanca İçme Suyu Projesi kapsamında 7 mahalleye dünya standartlarında, kaliteli içme suyu ulaştırılacak. Bunun yanında bir de içme suyu deposu ile Sapanca Gölü'nden temin edilen ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisinde ileri teknoloji ile arıtılan suyu Sapancalıların musluklarına ulaştıracağız. Ayrıca ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan 10 mahalleye yeni bir içme suyu arıtma tesisi kazandırıyoruz. 2 milyon lira yatırım yapılarak bölgede yüksek teknolojiye sahip Memnuniye İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni inşa ediyoruz.İnşallah hep birlikte çalışmalarımız devam edecek."

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Gümüşel ise aralık ayında 6. olağan kongre gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla AK Parti Sapanca teşkilatımızda büyük bir revizyona gittik. Teşkilat olarak 2019 seçimlerinin üzerimize yüklediği sorumluluğun bilinci çerçevesinde ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnşallah seçimleri başarıyla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.