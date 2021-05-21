Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Sakaryaspor'un final biletini alacağına inandığını belirtti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Sakaryaspor'un final biletini alacağına inandığını belirtti

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Sakaryaspor'un final biletini alacağına inandığını belirtti
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Misli.com 2. Lig play-off yarı final maçında Kırşehir Belediyespor ile karşılaşan Sakaryaspor maçını tribünden takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un final biletini alacağına inandığını ifade etti.

Misli.com 2. Lig play-off yarı final maçında Kırşehir Belediyespor ile karşılaşan Sakaryaspor maçını tribünden takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un final biletini alacağına inandığını ifade etti.

Yüce, yazılı açıklamasında, Sakaryaspor'un yarı final ilk karşılaşmasında konuk olduğu Kırşehir Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip ettiğini bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ile karşılaşmayı Kırşehir Ahi Stadyumu'nda izleyen Yüce, karşılaşma öncesinde ise Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret ettiğini aktardı.

Kırşehir'de 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ikinci maç öncesi avantaj olduğunu vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor'umuz için yollara düştük. Ahi Stadyumu'nda play-off yarı final ilk karşılaşmasını tribünlerden takip ettik. İkinci karşılaşma öncesinde aldığımız beraberliğin önem taşıdığına inanıyorum. İnşallah 24 Mayıs Pazartesi günü şehrimizde final biletini alacak, ardından TFF 1. Lig için yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bizleri Kırşehir'de en iyi şekilde misafir eden Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve Kırşehirlilere şükranlarımı sunuyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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