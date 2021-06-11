Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katıldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüce, istişare kültürü doğrultusunda bilgi ve deneyimlerini şehirlerin gelişimi ve vatandaşa hizmet için paylaştıklarını belirtti.

AK Parti belediyeciliğinin örnek belediyecilik olduğunu vurgulayan Yüce, "Derdimiz her zaman daha iyisini yapmak olmuştur. İnsana, doğaya, hayvana saygıdan ödün vermeden projelerimizi adeta yarış halinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan, yorulmadan milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, şehirlerin gelişimi ve millete hizmet için her zaman daha iyisini düşündüklerini aktararak, "Yediğimiz çileği, kabağı, çeşitli bitkileri ve meyveleri toprağı en iyi şekilde işleyerek üretiyoruz. Üretimi sadece topraktan değil, aynı zamanda güneşten de yapmaya başlayacağız inşallah. Bizim inandığımız davanın belediyecilik anlayışında, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak ve her zaman en iyi hizmeti sunmak yer alır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katıldı - Haberler
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