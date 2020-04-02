Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, video konferansla koronavirüs toplantısına katıldı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle gerçekleştirilen video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye'yi temsilen konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle gerçekleştirilen video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye'yi temsilen konuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, koronavirüs ile ilgili süreçlerin ele alındığı, uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşıldığı video konferansa, Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye'yi temsilen katıldı.

İspanya Sağlık Bakanı başta olmak üzere çok sayıda ülkenin bakan yardımcılarının, yerel yöneticilerinin ve Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörünün katıldığı video konferansta, Türkiye'de koronavirüs ile ilgili gelişmeleri aktaran Yılmaz, Türkiye'nin mücadelesini ve aldığı önlemleri anlattı.

Bu pandeminin uluslararası bir iş birliği gerektirdiğini ifade eden Yılmaz, tüm dünyanın iş birliği yaparak ve ortak bir duruş sergileyerek virüsün üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti.

Kaynak: AA