Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Pi Günü"nde öğrencilerle bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi (NEF) Matematik Eğitimi Bölümü ve Matematik Topluluğunun düzenlediği çalıştaya katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü ve Matematik Topluluğu "II. BAÜN Matematik Topluluğu Çalıştayı" ve "Pi Günü Etkinliği'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve MEF Üniversitesi Matematik Bölümü Prof. Dr. Ayşe Soysal öğrencilere hitap etti.

Program, BAÜN NEF Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Gür ve BAÜN Matematik Bölümünden Prof. Dr. Ali Güven'in konuşmaları ile sürdü.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Balıkesir'in hızlı bir şekilde kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarına doğru yöneldiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe belediye başkanlarımızla şehri hareketlendirmek için birçok imkanlar sunuyoruz. Balıkesir Üniversitemize çok teşekkür ediyorum, ne zaman bir etkinlik yapılacak olsa öğrencileriyle, akademisyenleriyle işin tam içinde oluyorlar. Balıkesir gittikçe artık hareketleniyor. Matematik Topluluğumuzun yapmış olduğu organizasyonda birbirinden güzel sunumları inceledik. Bugün bu tür işleri yapan ülkelerin nasıl güçlü olduklarını, yapmayanların da güçsüz olduğunu görüyoruz. Yapılan tüm çalışmalar gençlerimiz için."