Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan final haftasında üniversite öğrencisine jest

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zorlu sınav haftası ders çalışan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine evine tatlı gönderdi.

Twitter'da bir kullanıcı, kendi hesabından Yılmaz'ı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek tatlı istedi.

Final haftası öncesi öğrencinin isteği, Yılmaz'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından hemen yerine getirildi.

Üniversiteli genç kız ile iletişime geçen ekipler, süt, tatlı ve ayran dolu paketi verilen adrese ulaştırdı.

Öğrenci daha sonra yine sosyal medya hesabından, "Güzel hediyeleriniz için Başkan Yücel Yılmaz'a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." notunu paylaştı.

Yılmaz da "Afiyet olsun gençler, her zaman yanınızdayım. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar dilerim." yanıtını verdi.

Kaynak: AA