Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni yönetimini kabul etti TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kabulünde konuşan Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekerek, Balıkesirspor'a her konuda destek olacakları söyledi.

Yılmaz, Arslan ve yönetimine güvendiklerini sözlerine ekledi.

Ümit Arslan da "Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hem Başkan Vekili Yasin Sağay'ın Balıkesirspor'a olan ilgilerini yakinen biliyorum. Başkanlar bizi gayet sıcak şekilde karşılayarak yanımızda destekçimiz olacakları noktasında bizi gururlandıran ve motive eden bir konuşma yaptılar. Kendilerine yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından konuklar, Yılmaz ile Sağay'a Balıkesirspor forması takdim etti.

Kaynak: AA