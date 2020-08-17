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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni yönetimini kabul etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni yönetimini kabul etti
17.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:28

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kabulünde konuşan Yılmaz, altyapının önemine dikkati çekerek, Balıkesirspor'a her konuda destek olacakları söyledi.

Yılmaz, Arslan ve yönetimine güvendiklerini sözlerine ekledi.

Ümit Arslan da "Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hem Başkan Vekili Yasin Sağay'ın Balıkesirspor'a olan ilgilerini yakinen biliyorum. Başkanlar bizi gayet sıcak şekilde karşılayarak yanımızda destekçimiz olacakları noktasında bizi gururlandıran ve motive eden bir konuşma yaptılar. Kendilerine yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından konuklar, Yılmaz ile Sağay'a Balıkesirspor forması takdim etti.

Kaynak: AA

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