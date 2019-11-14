Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk'ta ziyaretlerde bulundu

14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk ilçesini ziyaret ederek muhtarlarla ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda muhtarlarıyla bir araya gelen Yavaş'ı Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan, CHP İlçe Başkanı Vural Çoksan, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, demokrasi yarışının bittiğini, artık hizmet için çalışılması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlığı yaptığı sürede yetişebilirse Ankara'nın köylerinde musluktan suyu akmayan evin kalmayacağını belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"İkinci önceliğimiz, kanalizasyonu açıktan akan köy kalmayacak. Üçüncü önceliğimiz de yol. Muhtarlarımızın genellikle yaptığı şikayet, belediyeye ulaşamamak. Siz bize gelemeden biz sizin ayağınıza geleceğiz. Akıllı telefondan indireceğiniz bir uygulama ile köyünüzde gördüğünüz en ufak bir şikayeti ister resimli, ister yazılı, ister sesli isterseniz görüntüsünü atmak suretiyle bize ulaştırabileceksiniz. Bundan sonra grup yollarını beton yapacağız."

Çubuk'ta yardım alan aile sayısının 4 bin 273 olduğunu bildiren Yavaş, "Kömür dağıtımımız yapıldı, hemen internete fotoğraflar düştü, yardım kömürleri satılıyor diye. Başkentgaz ile görüştüm. Abonelikleri onlar yapacak, bundan sonra kömür yerine doğal gaz parası vereceğiz. Doğal gazı bulunmayan, ihtiyacı olan köylere kömür yardımımız devam edecek. Bin 38 aileye yardım uygun görülmemiş. Bu aileleri iyice araştırın, ihtiyacı varsa bunlara da yardımcı olalım." dedi.

İsteyen bakkalları bayileri yapacaklarını aktaran Yavaş, "Seracılık başta olmak üzere bizlerden istediğiniz teşviklere ve yardıma hazırız. Seçimden önce çok konuşuldu köylere ev yapılamadığı konusu. Biz size 11 çeşit ev projesi yaptık. Bir an önce bizden örnek tasdikli projeyi alarak köyüne ev yapabilir." ifadesini kullandı.

Yavaş, fuar alanını Çubuk'ta yapmakta kararlı olduklarını, bir an önce bitirmek için uğraştıklarını vurguladı.

Daha sonra Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Yavaş, Ankara'ya ilçe belediyeleriyle birlikte hizmet yapacaklarını söyledi.

Demirbaş da ilçelerinin tarım, hayvancılık, eğitim ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, büyükşehir olarak üniversite öğrencilere yönelik çalışma yapılmasını istedi.

İş birliğine açık olduklarını vurgulayan Demirbaş, "Üniversite ile ilçe merkezimizi birbirine entegre edecek bağlantı yolunun yapılması gerekmekte. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı'nda heyelan nedeniyle yol kaymış durumda. Grup yollarımızın durumu çok kötü, acil yapılması gerekiyor. İlçemizde 2016 yılına kadar kullanılan vahşi çöp depolama alanı bulunuyor. Burasının da bir an önce rehabilite edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Demirbaş, Yavaş'a agat taşından tespih hediye etti.

Kaynak: AA