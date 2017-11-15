Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'den Antalyaspor Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün olağanüstü genel kurul kararı almasıyla ilgili "Kırmızı-beyazlı kulübümüz üzerinden polemiğe girmeyi hiçbir zaman doğru bulmam." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk'ün destek bulamadığını söyleyerek istifa kararı aldığını üzüntü ile öğrendiği belirtti.



Doğuştan beri Antalyaspor'un taraftarı olduğunu belirten Türel, "Kırmızı-beyazlı kulübümüz üzerinden polemiğe girmeyi hiçbir zaman doğru bulmam." diye konuştu.



Türel, destek bulamadığını söyleyen bazı şeyleri hatırlatmayı bir vazife olarak gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:



"Acaba Türkiye'de hangi kulüp belediye kaynakları ile yaklaşık 50 milyon lira maliyetli, Avrupa'nın en modern çağdaş ve görkemli tesisine sahip olmuştur?

Türkiye'de hangi kulüp belediye meclisinden oy birliği ile alınmış karar neticesinde yıllık en az 20 milyon lira sabit gelir kaynağına kavuşturulmuştur? Daha sayılarını birçok madde sayarak arttırabileceğim desteklerimizi görmemezlikten gelenlerin görmesi için değil, hayatını Antalyaspor'a adamış birisi olarak camiaya hatırlatma için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. "