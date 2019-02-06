Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Akseki'de

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akseki'de partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Akseki teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısına katıldı. Türel, daha sonra Akseki'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Türel'e, İlçe Başkanı Veysel Demir ve Akseki belediye başkan adayı İbrahim Özkan eşlik etti.

Seçim bürosunu açtı

Toplantıdan sonra Menderes Türel ve Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'ın kullanacağı seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Türel, açılışın ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Akseki İlçe başkanı Nuri Şener, Cumhur ittifakında yönetim kadrosu ile var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Başkan Türel, "Cumhur ittifakı ile Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çalışıyor olmak bize çok önemli bir güç katıyor. Bizim davamızda yolumuzda bir. Sizlerden farkımız yok. Biz bu ülkenin geleceği ve bekası için, bu ülkenin çocuklarımıza çok daha iyi bir şekilde gelişerek devam etmesi ve onlara daha güzel bir ülke bırakmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu gayretlerimiz birlikten güç doğar misali en güzel noktalarda neticelenecektir. Akseki bizim için çok önemli. Akseki'de biz birinciliklere alıştık. Akseki inşallah bu dönemde ilçeler arasında oy oranıyla şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluğu bize Cumhur ittifakının da gücüyle beraber getirecektir diye umuyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum. 31 Mart seçimleri bir memleket millet meselesidir. Akseki'nin geleceğine imza atacağımız tarihi bir gündür. Biz kaybedince maalesef Antalya kaybetmiş. Bunu geçmişte yaşadık. İnşallah yine biz kazandıkça da Antalya kazanmış, Akseki kazanmış, memleket kazanmış. Memleketimizin kazanması için hepimizin gayretleri ile güzel bir sonucu 31 mart akşamında umut ediyoruz" diye konuştu.

Türel, Milliyetçi Hareket Partisinin ziyaretinin ardından ise AK Parti Akseki ilçe başkanlığına geçerek partililer ile bir araya geldi. İlçe Başkanı Veysel Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA