Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Tarım Platformu İstişare Toplantısı'na katıldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Tarım Platformu İstişare Toplantısı'na katıldı

24.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:59
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Tarım Platformu İstişare Toplantısı'na katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen Tarım Platformu İstişare Toplantısı'na katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen Tarım Platformu İstişare Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik binasında düzenlenen toplantıda konuşun Gürkan, tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu belirtti.

Belediye olarak lisanslı depo yaptıklarını kaydeden Gürkan, "Dünyada bir numaralı lisanlı depoculuğun yapımını gerçekleştirdik. Bu, Avrupa Birliği'nden temin edilen avro bazlı hibe kredisiyle gerçekleştiriliyor. Netice itibariyle bu şehrin bütün dinamiklerinin hayata geçirilmesi, aktif hale geçirilmesi hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışması ile mümkündür. Bizler belediye olarak sadece tarım anlamında ve kooperatifçilik anlamında tarım ürünlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi noktasında çaba sarf etmiyoruz. Hizmet anlamında da hakikaten Malatya büyük bir hamle içerisinde." ifadelerini kullandı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gıda üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatarak, platform üyelerinin sorun ve sıkıntılarını konuşmak üzere bir araya geldiklerini bildirdi.

Üretimin artması için kırsaldaki insanların desteklemesi gerektiğini aktaran Akın, kendilerine destekten dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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