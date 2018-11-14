Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in Mahalle Gezileri Sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, saha gezisi kapsamında Gerciğin ve Fidanlık mahallelerini ziyaret etti.

Saha gezisine Gerciğin Mahallesi ile başlayan Şahin ve beraberindeki teknik ekibi, mahalle muhtarı Ramazan Aslan'la bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, ekip ruhu içerisinde engellerin tek tek aşılacağını belirterek, "Muhtarlarımızın taleplerini dinliyoruz, imkanlar ölçüsünde gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. 20 köy yolunu tamamladık, arazi yollarında planlamamız devam ediyor. Zamanı, bütçeyi çok iyi kullanarak eksiklikleri gidereceğiz. Gerciğin Orman Alanı ve Tematik Parkla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeşili ne kadar çok korursak o kadar şehrin havası değişir." diye konuştu.

Gerciğin Mahallesi'nin ardından Fidanlık Mahallesi'ne geçen Başkan Şahin, burada vatandaşlara Fidanlık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Şahin, mahallede öncelikle kötü görüntü oluşturan binaların en kısa zamanda yıkılacağını bildirdi.

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