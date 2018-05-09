Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Havza'ya Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Havza ilçesini ziyaret etti.

Başkan Şahin, Havza Belediye Meclis Toplantı Salonunda başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Yusuf Ziya Yılmaz'ın milletvekilliği aday adaylığı dolayısıyla istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlattı.

Kendisini bu göreve layık gören Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti yetkililerine teşekkür eden Şahin, "Tüm varlığımız ile halkımıza hizmet için hep birlikte çalışacağız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Beraber olduğumuz takdirde her güçlüğün altından kalkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Eskiden günü kurtarma adına yapılan işlerin yeni hizmet anlayışı ile evladiyelik olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu hizmet yarışını bıkmadan, usanmadan, hiçbir mazerete sığınmadan tüm gücümüz ve varlığımızla sürdüreceğiz. Kırsal kalkınma için verdiğimiz mücadele, yolların yapımı, SASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile devam eden altyapı ve su yatırımlarımız, ilçelerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına dönük çalışmalarımız kesintisiz olarak halkımızın da desteği ile devam edecek."

Şahin, daha sonra ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, Şahin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, "Ülkemiz yeni bir seçim sathında. Hedefimiz ilçemizde yüzde 70 olan oy oranını artırarak yolumuza devam etmek. Önceliğimiz kırsal mahalleler. Önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize el birliği ile devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile daire başkanları katıldı.