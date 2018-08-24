Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den "Boğulma" Uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Karadeniz'de boğulma olaylarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle sosyal proje kapsamında boğulma uyarılarına karşı LED TV'lerde, billboardlarda ilgili kurumlarla işbirliğinde uyarılar yaptıklarını ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sahil boyunca uyarı levhaları koyduk. Cankurtaran ve botlarımız görev yapıyor fakat denize girilen alan çok büyüktür. 24 saat denize girmek mümkündür. Bu nedenle hemşehrilerimizin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Uyarı levhalarına dikkat etmelerini, tehlikeli ve yasak bölgelerde denize girmemelerini, birbirlerini uyarmalarını ve kontrol etmelerini hassasiyetle rica ediyorum. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçınılmalıdır. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemelidir. Havuz ve su kaydırakları küçük çocuklar için çok tehlikelidir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu alanlarda yalnız bırakmamalıdır. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamak çok tehlikelidir. Hayatını kaybeden her insanımız benim için büyük bir acı ve yastır. Bu acıları ailelerimizin, anne baba ve kardeşlerin yaşamamalarını istiyorum."