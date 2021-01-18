Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'teki esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, esnaflardan son durumla ilgili bilgiler aldı.

Mükemmellik ve güvenli kayak sertifikası bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ni tanıtım faaliyetleri bağlamında çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, hafta içinin yanı sıra hafta sonları da izin kapsamında kayak yapılabildiğini kaydetti.

Büyükkılıç, "Amacımız Kayseri'ye kazanım sağlamak. Ülkemize döviz getirmesini sağlamak ve Allah'ın bu nimetlerinden istifade etmek, vatandaşlarımıza en güzel biçimde hizmet etmek. Erciyes'i bir numara yapma konusunda irade göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin